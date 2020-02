Mattarella deve mandarci a votare

Egregio Direttore, mi auguro ed auspico che il Presidente Mattarella prenda subito provvedimenti per porre fine a questo momento drammatico in cui versa la nostra Nazione in balia di persone, attaccate oltremodo alla sedia, facenti parte di un governo non eletto dagli italiani che continuano a litigare senza fine e soprattutto senza alcuna possibilità di trovare un accordo loro. È ora di democrazia! È ora di andare alle urne e così gli italiani esprimeranno legittimamente tramite il voto il loro giudizio su chi ha lavorato bene e chi ha lavorato male, perché l’Italia deve vivere e sopravvivere e non vivacchiare come purtroppo ultimamente ha fatto.

Giorgio Martini - Cembra Lisignago

Se il Conte bis cade si va al voto

In tanti la pensano come lei. Il presidente - giustamente, visto che la maggioranza che regge il governo è in fondo anomala quanto quella che l’ha preceduta - ha detto con chiarezza che se il Conte bis cade si va al voto. Ma al momento regge ancora, malgrado le continue bordate di Renzi.

