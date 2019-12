Centro per la Cooperazione internazionale: va salvato

Da anni ci sentiamo dire da tutti, da destra, dal centro e da sinistra, che il modo più efficace per arginare l’esplosivo e inarrestabile fenomeno immigratorio è quello di prestare concreto e valido aiuto nei paesi che più vedono partire per altri stati i propri concittadini alla ricerca di lavoro e dignità. Ebbene il Centro per la Cooperazione Internazionale è nato per questo e l’attività svolta, come si può leggere nella relazione di bilancio del 2018, può vantare lusinghieri risultati in linea con i “desiderata” della politica.



È pertanto con molto stupore che abbiamo letto della rinuncia di Mario Raffaelli a guidare l’Istituto da lui presieduto, vinto da logiche altrui poco chiare, pur essendosi adoperato a rimodulare il programma futuro in relazione dei consistenti tagli (ingiustificati) operati dalla Giunta. Ma evidentemente non bastava!



La richiesta rifiutata, avanzata dall’assessore Spinelli, di una assegnazione ulteriore di 50.000 euro, cifra assolutamente irrisoria per poter chiudere il 2020 in pareggio, già decurtato di un quarto rispetto a quello dell’anno in corso di un milione di euro, fa sorgere qualche dubbio sulle vere ragioni di tale comportamento. Da “peccatore mal pensante” non vorrei che a voler provocare il sacrificio di una persona competente, pragmatica e con esperienza e relazioni non comuni, siano motivi che toccano una consueta e condannabile usanza comune a tutti coloro che conquistano il potere. La qualità delle persone è come l’arte, non ha colore politico, ed è per questo che auspico un ripensamento.

Giannantonio Radice

In ballo un'idea di Trentino

Confermo: la qualità non ha colore politico. Va altresì detto che questa giunta ha spesso confermato, anche in incarichi delicati, persone non esattamente vicine alla Lega. Qui siamo però su un fronte diverso. Dando questo ennesimo, pessimo segnale, infatti, la Provincia - paradossalmente con coerenza, visto che l’ha detto fino dal principio - sta tagliando molti dei rami dell’albero dell’accoglienza, della solidarietà, della comprensione e del dialogo.

La sensazione è che si voglia affossare - perché questo significa togliere quattrini, specificando che andrebbero trovati all’esterno - non solo il Centro per la cooperazione internazionale, ma una certa idea del Trentino, un Trentino aperto al confronto, accogliente, attento a ciò che accade anche molto lontano da qui. La cosa colpisce doppiamente, perché il Centro per la cooperazione internazionale stava già cercando di ragionare in modo nuovo, preparandosi anche a qualche taglio. Ma qui, di fatto non si va incontro a una potatura, ma al taglio dell’intero albero.

