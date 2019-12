Transumanza e alpinismo patrimoni dell’umanità

In questi giorni due simboli della vita di questa terra sono stati dichiarati patrimonio dell’Unesco. La transumanza e la bellezza di scalare le montagne sono diventati una pietra miliare a livello mondiale. Dal passaggio attraverso i tratturi del gregge alla salita verso l’alto in solitaria. Dalla forza sociale di un gruppo coordinato all’entusiasmo interiore di una vetta da conquistare. Dalla capacità di interagire con il prossimo, all’abilità di raggiungere e superare i propri limiti. Dal bisogno di trovare conforto nelle parole nutrienti della gente, alla necessità di chiudersi nelle intime riflessioni. Da un’emozione da condividere, alla sensazione di ritrovare sé stesso.

Due scenari che appaiono diversi, ma che prevedono un percorso comune: un integrarsi con l’altro e riscoprire i primordiali sentimenti si accompagna al desiderio di trovare la piena consapevolezza nelle proprie virtù. Perché quando si percorre un sentiero in gruppo si deve prestare attenzione a rispettare le regole per una convivenza civile, ma anche non sminuire i singoli talenti che rischiano di confondersi con la massa.

Così se ci si innalza in solitudine annusando il profumo delle nostra essenza, non si deve trascurare la forza corroborante e gratificante di ricevere conferma dalla collettività. Insomma, una sintesi tra l’etica morale interna e l’estetica comportamentale verso il mondo che ci circonda, in un crogiolo di linfa vitale che apporti miglioramenti e trasformazioni al nostro essere, potenziando i nostri innati pregi. Perché, mentre la vita sembra scorrere in pianura, tranquilla, fra il conforto dei più, in un istante ti trovi ad un bivio: la strada in salita va oltre, quella in discesa gira attorno al problema.

Perché tutti noi abbiamo un piano, ma spesso è in salita.

Luigi Manuppelli

La salita senza scorciatoia

La sua lettera mi ricorda un bel libro di Pino Roveredo: capriole in salita.

Una specie di ossimoro, una parola e il suo contrario: la capriola evoca la leggerezza, la salita la fatica. Riconoscere transumanza e alpinismo come “patrimoni” dell’umanità significa effettivamente anche guardare in modo diverso la complicata vita di chi ogni giorno, su fronti diversi e in modi solo all’apparenza distanti, dà un futuro ai luoghi e alle tradizioni, ai ricordi e alle emozioni. Di chi alla scorciatoia preferisce la salita, il percorso non facile ma onesto, schietto, lineare.

Va riscoperto questo modo insieme antico e moderno di affrontare le cose, le situazioni.

a.faustini@ladige.it