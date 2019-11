Il valore fondamentale

della famiglia

Egregio direttore, per me i valori della vita e della famiglia sono molto importanti e mi sono stati insegnati in primis da mia mamma, da mio papà, da mia nonna, dai miei parenti che hanno contribuito a rendere la mia vita importante e ricca di tanti valori. I valori per me sono tanti il più importante è la famiglia.



Credo che l’amore per un figlio sia la cosa più potente al mondo intero, perché un genitore farebbe di tutto pur di ottenere la felicità del proprio figlio. È una cosa bellissima, meravigliosa, conoscere la potenza di un amore che va oltre ogni limite.



Il ruolo della famiglia è importantissimo nella vita di ciascuno di noi perché è essa che ci aiuta nei momenti di difficoltà, ci accompagna, ci consiglia, ci aiuta a prendere decisioni, ci corregge, gioisce con noi quando abbiamo successo, sperando sempre nel meglio per noi. È vero senza la famiglia, senza questo amore infinito mi sentirei persa.

Elisa Lavanga

È il luogo della verità

La famiglia - anche se purtroppo la cronaca ce ne mostra anche i lati oscuri, inquietanti - è il luogo dell’amore. E anche della democrazia, perché in famiglia non si fanno mai sconti. Dunque è anche il luogo della verità, della trasparenza, dell’onestà intellettuale che a volte sfocia persino in schiettezza feroce (anche qui le eccezioni ovviamente non mancano).



Come sempre, bisognerebbe poi declinare il concetto al plurale: non c’è la famiglia. Ci sono le famiglie. Con le loro infinite sfumature, con le loro storie, con le loro caratteristiche. Anche con i loro difetti, com’è normale.

