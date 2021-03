Attenzione, forte vento in arrivo: raffiche anche a 80 all'ora, e in montagna il "wind chill" gelato

TRENTO - Meteotrentino lancia l'allerta. Raffiche di vento fino a 80 chilometri orari sono previste nelle prossime ore in fondovalle. Lo afferma nel proprio bollettino probabilistico evidenzia come, fino a mercoledì, flussi settentrionali sulle Alpi determineranno il rinforzo dei venti da nord in quota e localmente anche in valle - soprattutto martedì - con ingresso di aria fredda che porterà un calo delle temperature sotto i valori tipici del periodo.

Già nelle prossime ore si leveranno venti settentrionali in montagna e, soprattutto nelle ore centrali di domani, saranno probabili forti raffiche di foehn anche in valle dove, localmente, si potranno superare i 60 - 80 chilometri orari.

In montagna il vento freddo determinerà un marcato wind chill, ossia l'abbassamento della temperatura corporea causato dal flusso di passaggio dell'aria a bassa temperatura.