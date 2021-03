Alle 23 di ierii, sabato 13 marzo, si è aperta la possibilità di prenotare online il vaccino anti-covid per i cittadini over 75 anni residenti in Trentino (nati dal 1942 al 1946.). Alle 7.30 di questa mattina erano già riusciti a prenotarsi 4154 persone.

Il vaccino sarà somministrato nelle sedi dell'Apss a partire da mercoledì prossimo, ma chi ha un medico di famiglia che aderisce alla campagna vaccinale potrà rivolgersi direttamente a lui o lei (vedi la lista in basso). Frattanto, secondo i dati di ieri mattina, le vaccinazioni somministrate in Trentino hanno raggiunto quota 63.496 (comprese 21.937 seconde dosi e le 7.473 riservate a ospiti di case di riposo).

Il bilancio dell'assessora Stefania Segnana.

"Le prenotazioni online - spiega l'assessora alla Salute - stanno andando bene. Ci sono stati degli intasamenti online nelle prime due ore (dalle 23 di sabato all'una di domenica) poi le cose sono migliorate. Voglio assicurare tutti: i vaccini per gli over 75 non mancano".

Nel report quotidiano del ministero (vedi tabella qui sotto), che vede l'Italia arrivare a 6,5 milioni di inoculazioni, il Trentino resta attorno a metà classifica in termini di dosi utilizzate rispetto a quelle disponibili in magazzino: siamo all'83% circa, mentre in vetta rimane saldamente la valle d'Aosta, che prosegue con una strategia molto aggressiva nella somministrazione di prime dosi, tanto da far segnare un eloquente 99%.

Alle sue spalle si conferma l'Alto Adige, che con il 92,9% precede di poco l'Emilia Romagna (92,1%), mentre tutte le altre regioni restano sotto il 90% (fanalino di coda la Sardegna, unica zona bianca italiana, con il 67%).