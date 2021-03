Capisco tutta la rabbia per la nuova entrata in zona rossa, ad un anno dal primo lockdown. Capisco bene anche perché ora, appena arrivato a casa, inizierò anch'io a ragionare su come "superare" giorni e giorni con il nido chiuso mentre io e mia moglie dobbiamo lavorare. Capisco bene anche perché appartengo a quel gruppo di persone che in questi mesi chiedeva regole certe per arginare i contagi e non "barbatrucchi" per aggirarle, proprio per evitare il cambio di colore quando proprio non ci voleva.