Coni trentino, Paola Mora rieletta alla guida per altri 4 anni

Il movimento sportivo provinciale ha confermato alla guida del Coni Trento per il quadriennio olimpico 2021-2024 Paola Mora. Il rinnovo del mandato è avvenuto stamane in sala Rusconi presso la Casa dello Sport in località SanbaPolis con il consiglio provinciale che ha preso atto della candidatura unica al ruolo di presidente ratificandone la nomina con 46 voti su 51 presenti aventi diritto.

Le elezioni territoriali convocate in forma unanime dal Coni in tutta Italia hanno visto anche l'elezione dei membri che andranno a comporre la nuova Giunta. Assieme alla confermata presidente hanno visto il rinnovo del mandato: Paolo Crepaz (23 voti), già vicepresidente vicario, Norbert Bonvecchio (46 voti), Massimo Eccel (46 voti), don Daniele Laghi (45 voti) e Lino Orler (42 voti) a rappresentare rispettivamente Federazioni Sportive Nazionali, atleti, tecnici, Enti di Promozione Sportiva e Discipline Sportive Associate.

A completare l'assetto della Giunta le nomine in quota Federazioni Sportive Nazionali di due volti noti dello sport trentino: Cristina Bellante (11 voti), segretaria generale e direttrice sport del Comitato grandi eventi Nordic Ski Fiemme e Lorenza Campese (8 voti), già delegata provinciale per la Federazione Italiana Giuoco Handball (Figh).

A chiudere la formazione Massimo Bernardoni, ad oggi delegato regionale per il Comitato Italiano Paralimpico (Cip) che il prossimo 20 marzo riceverà l'incarico di Presidente Regionale Cip dal relativo Consiglio. Non eletto in quota Federazioni Sportive Gilberto Gozzer (6 voti) che nel quadriennio appena concluso aveva ricoperto la carica di vicepresidente, si legge in una nota del Coni Trento.