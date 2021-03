Carabinieri, a Bolzano concorso per 24 posti come allievo maresciallo per chi ha il patentino di bilinguismo

Il comando provinciale dei carabinieri di Bolzano rende noto che il 5 marzo scorso è stata decretata ufficialmente l'apertura del concorso per 24 posti allievi marescialli del ruolo ispettori, riservati ai partecipanti con patentino di bilinguismo.

Il termine per la presentazione delle domande scade entro le ore 24 del 4 aprile 2021.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online alla sezione dedicata nel sito www.carabinieri.it.

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore; attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) di livello non inferiore al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado livello di competenza "B2" del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue.

I candidati non dovranno avere un età inferiore ai 17 anni e non superiore ai 26 (elevato a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare).

Per eventuali domande o quesiti è possibile contattare il comando legione carabinieri "Trentino Alto Adige" ed inviare una e-mail all'indirizzo lgtaanurp@carabinieri.it, o rivolgersi a qualsiasi comando carabinieri (stazione, compagnia, comando provinciale) delle province di Bolzano e di Trento.