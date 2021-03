Vaccinazioni, la Cooperazione trentina mette a disposizione le proprie sedi

Il movimento cooperativo trentino mette a disposizione della Giunta provinciale le proprie sedi e filiali per contribuire alla buona riuscita della campagna vaccinale in Trentino.

Lo comunica una nota della Cooperazione Trentina. La rete delle imprese cooperative è presente in tutto il territorio e ha disponibilità di spazi di varie dimensioni: dai grandi parcheggi esterni ad alcune sedi in cui sarebbe possibile montare drive-through fino ad uffici e filiali attualmente non utilizzati e quindi attrezzabili come ambulatori.

L'offerta delle strutture del movimento cooperativo è stata ufficializzata nei giorni scorsi dal presidente della Federazione Trentina della Cooperazione Roberto Simoni al presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti, con una prima mappatura dei siti più interessanti e velocemente convertibili per questo utilizzo. "Con l'annunciato aumento nel rifornimento di vaccini - commenta Simoni -, gli spazi e gli immobili delle nostre cooperative potrebbero fornire un supporto importante alla velocizzazione della somministrazione, elemento fondamentale per contrastare con efficacia la diffusione del virus e delle sue varianti".