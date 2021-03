Un decesso e 281 nuovi contagiati, ma cala il numero dei ricoverati in ospedale

TRENTO - Un decesso, e ancora tanti bambini e ragazzi "positivi". E' il report dell'Azienda Sanitaria del Trentino.

137 nuovi casi positivi al molecolare e 144 all’antigenico. Per contro, diminuisce leggermente la pressione sugli ospedali, i guariti sono 275 e si registra 1 solo decesso. Sono i numeri di oggi per fotografare l’andamento del contagio in un Trentino che si appresta a cambiare colore.

Nel dettaglio, dei nuovi positivi gli asintomatici ed i pauci sintomatici sono la grande maggioranza: 114 i primi e 159 i secondi, tutti seguiti a domicilio.

È sempre significativa la diffusione del virus fra i giovanissimi: oggi si registrano 57 nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare (4 hanno tra 0-2 anni, 14 tra 3-5 anni, 18 tra 6-10 anni, 9 tra 11-13 anni, 12 tra 14-19 anni) e le classi in quarantena salgono a 132. Ma anche i dati riferiti agli ultra settantenni (oggi 43 nuovi casi) dimostrano che la pericolosità di questo virus non è venuta meno.

Negli ospedali le 22 dimissioni di ieri, se raffrontate ai 16 nuovi ingressi, consentono di allentare leggermente la tensione: al momento i pazienti covid sono 240, con 46 ammalati che hanno bisogno delle terapie intensive. In ospedale avvenuto anche l’unico decesso registrato oggi.

Prosegue nel frattempo la ricerca dei contagi, con 1.678 tamponi molecolari analizzati ieri (1.158 all’Ospedale Santa Chiara e 520 alla Fem) ai quali si affiancano i 1.664 rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria. Da aggiungere che i molecolari hanno confermato anche la positività di 30 persone il cui contagio era emerso nei giorni corsi dai test rapidi.

Infine i vaccini: stamattina le somministrazioni i hanno segnato quota 61.562, cifra che comprende 21.555 seconde dosi e le 7.395 riservate ad ospiti di residenze per

anziani.