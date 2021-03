Trentino in zona rossa o meno, si deciderà tutto domani mattina. Cosa succederà è impossibile dirlo oggi. Dipenderà tutto - a dirlo è il presidente della Provincia di Trento - daa quale criterio verrà adottato dal governo per stabilire come ridefinire i colori delle regioni italiani.

"Se verrà mantenuto il criterio dell'Rt - spiega Maurizio Fugatti - resteremo ancora arancioni e le scuole non chiuderanno. I dati, infatti, pur continuando ad essere preoccupanti non divergono troppo da quelli delle scorse settimane". E aggiunge: "Se invece, ma ce lo dirà domani il ministro della Salute, si opterà per l'applicazione del criterio dell'incidenza settimale dei 250 casi ogni 100mila abitanti, in quel caso diventeremmo rossi. Superiamo infatti il numero fissato per incorrere nel restringimento delle misure contro il Coronavirus".

Il confronto decisivo tra le Regioni e l'esecutivo Draghi è in programma per le 10.30 di domani.