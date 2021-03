Vaccinazioni, via libera ai 28 mila trentini fra i 75 e i 79 anni. Prenotazioni da sabato, online e anche dai medici di base

Nel fine settimana apriranno le prenotazioni per il vaccino anti Covid riservato alla fascia di età 75-79 anni. Sul Cup online dell'Azienda sanitaria da sabato saranno disponibili 28 mila nuovi appuntamenti e la novità è che, grazie ad un nuovo accordo con i medici di medicina generale, saranno anche loro a somministrare le dosi di AstraZeneca ai pazienti che appartengono a questa fascia di età, oltre agli insegnanti e alle forze dell'ordine (Polizia e Finanza in realtà effettuano le vaccinazioni in autonomia).

Il Trentino è sempre più vicino alla fascia rossa, con inizio dalla settimana prossima: ieri tra l'altro è stata una giornata pesante sul fronte dei contagi e dei decessi, con 400 nuovi positivi e cinque decessi. All'ospedale Santa Chiara di Trento si è proceduto con un ampliamento degli spazi dedicati alla terapia intensiva, in modo da avere più posti letto per i malati non Covid.

