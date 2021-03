Studentato Trento, la precisazione dell'Opera: "Niente festa, solo episodici assembramenti"

"In relazione alle numerose notizie circolate sulla stampa rispetto alle presunte feste organizzate negli studentati di San Bartolameo, che avrebbero dato inizio al focolaio individuato lo scorso venerdì 5 marzo, riteniamo opportuno fare alcune precisazione sui fatti riportati. Si tratta, infatti, di ipotesi che hanno avuto un forte impatto nell'opinione pubblica ma che, da quanto abbiamo raccolto, non hanno alcun tipo di conferma, ovvero risultano fortemente ridimensionati".

Lo comunica l'Opera universitaria di Trento dopo il contagio nella residenza universitaria di San Bartolameo. "Gli elementi in nostro possesso evidenziano che non vi è un fatto eclatante che ha coinvolto molte persone, ma si sarebbe tratto, secondo la documentazione fornita dal Consorzio Formazione Cultura Servizi, di un paio di episodi di assembramenti non autorizzati con la presenza di più di 4 persone, confermati nella tempistica dagli studenti che hanno collaborato a chiarire i fatti. In tutti i casi segnalati, il personale del Consorzio FCS dichiara di essere intervenuto, sensibilizzando gli studenti al rispetto delle regole anti-covid e invitandoli a rientrare nelle proprie stanze. Sempre dai verbali del Consorzio si rileva che gli studenti hanno risposto in maniera collaborativa, prendendo atto del richiamo ricevuto. Inoltre, la data del 28 febbraio, riportata da diverse testate come quella in cui si sarebbe tenuta la festa "incriminata", non trova riscontro in alcuna segnalazione degli studenti né del personale FCS", si legge nella nota. L'Opera sottolinea che non è possibile "attribuire a queste occasioni l'origine del focolaio, non potendo infatti escludere che il contagio sia avvenuto in un momento diverso da queste occasioni avvenute nello studentato, come dimostrano le numerose segnalazioni sulla città di assembramenti non autorizzati. Segnaliamo, tra l'altro, che anche l'Azienda sanitaria, nel lavoro di tracciamento, ha raccolto perlopiù lo stesso tipo di informazioni".