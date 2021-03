Paura a Rovereto: 50 persone evacuate per una fuga di gas in un condominio

ROVERETO - Serata di paura ieri a Rovereto. Una palazzina in via Paoli è stata evacuata dai Vigili del fuoco: una cinquantina di persone evacuate per precauzione.

E’ partito tutto dalla segnalazione di in un’inquilina: da uno degli appartamenti, per fortuna vuoto, c’era una perdita di gas.

I vigili del fuoco arrivati sul posto in pochi minuti, hanno fortunatamente risolto il problema ed effettuato la bonifica. Tutti gli inquilini hanno potuto rientrare nelle proprie abitazioni.