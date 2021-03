A giorni il Governo Draghi dovrebbe emanare un nuovo Decreto Legge intitolato ai “Sostegni” che conterrà tutta una serie di misure tra le quali anche l’impianto per i nuovi interventi per la liquidità delle imprese medio-grandi.

Le bozze in circolazione in questi giorni sono soggette a modifiche e integrazioni pressoché quotidiane, ma su un punto il Presidente dell’Associazione grossisti e PMI, Mauro Bonvicin, è assolutamente fermo: «Ci aspettiamo dal Governo interventi concreti per una categoria, l’ingrosso, che in questo periodo di pandemia ha subito notevoli perdite al pari di altri settori che comunque sono stati in qualche modo sostenuti. Nella filiera produttiva il ruolo del grossista risulta essere fondamentale anche in virtù dell’entità del peso economico che rappresenta sia in termini di fatturato che di dipendenti».

«La chiusura degli impianti sciistici – continua Bonvicin – per molte realtà ha rappresentato la mazzata definitiva relativamente ad una stagione invernale che rappresentava, di fatto, oltre il 60/70% del fatturato degli operatori della nostra categoria che ora si ritrovano a fare i conti pure con una Pasqua che sarà ancora “rossa”».

«Molte aziende del nostro comparto – conclude il Presidente – se non verranno sostenute adeguatamente saranno costrette a chiudere i battenti con tutto ciò che ne consegue in termini di personale e soprattutto di introiti per le casse provinciali».