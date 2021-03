Da sabato gli over 75 potranno prenotare tramite il Cup la vaccinazione con Astrazeneca: lo ha annunciato stasera il presidente della Provincia Fugatti, nel corso della conferenza stampa covid.



Questi vaccini, ha spiegato Fugatti, saranno somministrati a partire da mercoledì prossimo.

Per i “super fragili”, ossia le persone che soffrono di fibrosi cistica, che sono dializzati, in ossigeno terapia o trapiantati o in lista di trapianto, ha spiegato il direttore della prevenzione Apss, Antonio Ferro , “saranno vaccinati con Moderna o Pfizer nella prossima settimana grazie anche al risparmio della settimana dose di poter recuperare 1500 2000 dosi che posso coprire queste categorie.



Infine per gli ultraottantenni la previsione è che tutti gli nteressati riceveranno la seconda dose entro la fine di aprile.

"Organizziamo un percorso sulla base di un vaccino che abbiamo e che il governo ci ha detto che dovrebbe arrivarci ulteriormente in quantità. Dobbiamo provare ad accelerare sulle categorie più a rischio sulla base di quello che il governo ci ha detto che arriverà nelle prossime settimane. Contestualmente, tutte le vaccinazioni già organizzate per gli ultra 80enni e per il personale scolastico continueranno", ha detto Fugatti.