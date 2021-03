In Trentino siamo 545.425 abitanti: in rapido invecchiamento, più della media nazionale

TRENTO - La popolazione censita nella provincia di Trento al 31 dicembre 2019 ammonta a 545.425 unità con un incremento di 1.704 unità (+3,1 per mille) rispetto all'anno precedente e di 20.593 abitanti (+4,8 per mille in media ogni anno) rispetto al Censimento 2011.

Il comune più popoloso è Trento con 120.641 abitanti, il più piccolo è Massimeno con 141 abitanti.

Lo rileva l'Istat nel Censimento permanente della popolazione nella provincia di Trento, basato su rilevazioni del 2018-2019.

L'età media è 44,4 anni contro i 45,2 della media Italia.

Il confronto con i dati del Censimento 2011 evidenzia un progressivo invecchiamento della popolazione, con ritmi superiori alla media nazionale.

L'età media degli stranieri è più bassa di 11,2 anni rispetto a quella degli italiani (45,4 anni contro 34,2 nel 2019).

Tra gli stranieri, l'indice di dipendenza strutturale, ovvero la quota di popolazione in età non lavorativa (con meno di 15 anni o con 65 anni e più) rispetto alle persone in età da lavoro (15-64 anni) è pari al 32,7% mentre tra gli italiani è il 60,3%. Se ci si limita alla componente a carico in età 65 anni e più i precedenti valori sono, rispettivamente, 7,4% e 38,5%.