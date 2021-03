Oggi sciopero dei treni: «8 marzo, data simbolica»

Prosegue fino alle 21 di oggi, lunedì 8 marzo, lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato.



Non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a lunga percorrenza.

Per i treni regionali saranno garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21.

Lo sciopero potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione.

8 MARZO, DATA SIMBOLICA

In una nota diffusa da Cub Trasportisi sottolinea che l'8 marzo,Giornata internazionale dei diritti della donna, è una data scelta per il suo valore simbolico.

«Una data - si legge nel comunicato del sindacato - che assume un valore esemplare nel comparto ferroviario, dove oggi molte lavorazioni fondamentali, come la sanificazione e la manutenzione sono svolte da dipendenti di ditte in appalto, spesso cooperative, con stipendi da fame e con scarse tutele e diritti, senza neanche la garanzia delle clausole sociali in caso di cambio di appalto; una realtà che vede soprattutto tantissime donne sfruttate che anche nella pandemia hanno subito le situazioni peggiori; una vergogna che deve essere cancellata con l’assunzione diretta e con condizioni lavorative e salariali dignitose e univoche per tutto il comparto'.



Anche per i ferrovieri una data così simbolica per l'uguaglianza e la equità sociale assume un'importanza particolare dopo quattro Ccnl che hanno aumentato l’orario settimanale e giornaliero, ridotto le squadre minime, appesantito l’apparato sanzionatorio e repressivo; e un contratto attuale ormai scaduto da tre anni, oggi in fase di rinnovo.

Va poi ricordato che la legge Fornero ha tolto alle categorie a bordo e a macchina sette anni di pensione. Tutte queste situazioni colpiscono con empietà soprattutto le lavoratrici ferroviere».

ECCO L'ELENCO DEI TRENI GARANTITI