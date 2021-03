Un grazie alle infermiere e alle donne che lavorano nella sanità (e sono l'84%) da parte dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche

TRENTO - La drammatica situazione della pandemia ha portato alla luce quello che è sempre stato: i nostri ospedali, le Rsa, i laboratori, le cliniche e gli ambulatori funzionano solo grazie alle donne. Che sono la stragrande maggioranza delle professioni sanitarie, anche se una esigua minoranza nei ruoli dirigenziali (e quasi del tutto assenti ai vertici dell'Azienda Sanitaria del Trentino).

A tutte le donne che lavorano nella sanità arrivano oggi gli auguri dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche, a firma del presidente Daniel Pedrotti e del vertice, che ha postato su Facebook nella pagina dellOrdine un messaggio per la Giornata Internazionale della Donna.

Scrive l'Ordine: Care Colleghe Infermiere, il 2020 è stato un anno particolarmente difficile e i dati epidemiologici di questi giorni relativi ai contagi e al numero di ricoveri evidenziano che la situazione non sta migliorando, anzi è in corso una terza ondata. Queste poche righe, a Voi dedicate, vogliono essere un ringraziamento per quello che avete fatto e fate quotidianamente per la nostra comunità, per i nostri cittadini, per il nostro sistema sanitario con competenza, intelligenza, passione e umanità. Sono i dati a mettere in luce il Vostro contributo.

Su 4.504 iscritti al nostro Ordine, 3.799 sono donne (84,3%). Ciò significa che molto di quanto è stato raggiunto e viene ad oggi garantito nell'assistenza nella cura, nella formazione, nell'organizzazione, è merito della professionalità, dedizione e sensibilità del genere femminile. La nostra professione cresce ogni giorno grazie allo studio, alla ricerca, al confronto fra professionisti e alla politica professionale che le donne hanno portato avanti in passato, tuttora realizzano e che continueranno a perpetrare in futuro. Grazie per il Vostro lavoro, sul territorio, nelle RSA, negli ospedali, in Università e nelle Istituzioni. Grazie ancora e Auguri di un felice 8 marzo".

Firmato: Il Presidente, il Consiglio Direttivo, le Commissioni di Albo e i Revisori dei conti.

[nella foto di apertura: un minuto di silenzio, nel primo anniversario del Covid, del personale di Pneumologia all'Ospedale di Arco]