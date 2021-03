Nuovo direttivo Sat, tante candidature, fra nomi noti e tanti "debuttanti"

TRENTO - «Tanti volti nuovi e rappresentanza delle valli»: Riccardo Giuliani, presidente della commissione elettorale della Sat, aveva preannunciato il profilo di numerose delle 28 candidature per per i 19 posti del prossimo Consiglio centrale (elezioni il 27 aprile). Accanto alla conferma dell'impegno della presidente Anna Facchini e della vicepresidente Elena Guella, oltre che di altri consiglieri uscenti (Carlo Ancona, Rosanna Chiesa, Claudio Colpo, Maria Carla Failo, Marco Gramola, Mauro Mazzola, Enrico Ravanelli, Alessandro Rossi, Paolo Scoz), sono ben 19 le candidature di soci che non hanno fatto parte - in assoluto o in anni recenti - del principale organo satino. Vi sono nomi noti in Sat, come quelli di Massimo Amistadi (commissione Scuola e formazione), Giovanni Galatà (scuole alpinismo), Mattia Giovannini (rifugi), Iole Manica (amministrativo legale), Giambattista Toller (speleologica), ma anche nuovi, come quelli di Roberto Anselmo (Trento), Massimiliano Corradini (Rallo), Silvano Doff Sotta (Imer), Franco Falcieri (Brentonico, dg della veronese Ater), Licia Favé (Alba), Luigi Lombardi (Storo), Guido Nenzi (Lavis), Andrea Orsingher (Trento), Paolo Querio (Carisolo), l'ambientalista Franco Tessadri (Mattarello), Paola Trainotti (Pergine), Massimiliano Zaninetti (Rabbi).