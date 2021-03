Una bella domenica di sole, da martedì qualche nuvola, il prossimo weekend sarà di pioggia

TRENTO - Oggi sarà una domenica soleggiata, ma nella notte potrebbero esserci delle gelate nelle valli, e per vedere qualche nuvola bisognerà attendere martedì. E il prossimo weekend sarà di pioggia dal venerdì alla domenica.

Lo conferma il servizio di previsioni per l'agricoltura della Fem di San Michele all'Adige nel suo bollettino di oggi: nella prossima notte temperature stazionarie o in calo rispetto alla notte scorsa nelle zone pianeggianti e poco ventilate dove si potranno registrare minime di qualche grado sotto lo zero.

Domani asciutto fino al tardo pomeriggio con temperature massime stazionarie o in lieve aumento rispetto ad oggi. Dalla sera e nella prima parte della notte precipitazioni probabilmente assenti in valle ma non si può del tutto escludere la possibilità di deboli o debolissime precipitazioni isolate o al più sparse.

Martedì variabile con possibili deboli o debolissime piogge sparse al pomeriggio sera. Temperature minime in aumento, massime in flessione. Mercoledì e giovedì precipitazioni assenti con temperature minime in calo.

Da venerdì previsione ancora incerta.

le previsioni di MeteoTrentino:

Oggi il ritorno di condizioni anticicloniche porterà tempo stabile e asciutto. Lunedì e martedì il transito di due deboli saccature causerà un lieve aumento dell'instabilità. La giornata di mercoledì vedrà l'afflusso di correnti più stabili dai quadranti settentrionali, mentre da giovedì le correnti si disporranno dai quadranti occidentali e saranno maggiormente instabili.



Soleggiato con possibili velature per il transito di nubi alte al pomeriggio-sera. Temperature massime in aumento. Venti deboli nordoccidentali in quota e deboli a regime di brezza in valle.

Lunedì 8 marzo

Soleggiato con locali foschie e nubi basse nelle prime ore del mattino e locali addensamenti al pomeriggio specie sui rilievi più elevati, dove non sono escluse deboli precipitazioni. Temperature minime in calo, massime stazionarie o in lieve aumento. Venti deboli variabili in quota e deboli a regime di brezza in valle.

Martedì 9 marzo



Martedì nuvoloso con possibilità di deboli precipitazioni nella seconda parte della giornata. Temperature minime in lieve aumento, massime in lieve calo. Venti deboli variabili in quota e deboli a regime di brezza in valle.

Tendenza per i giorni successivi: mercoledì molto soleggiato, giovedì nuvoloso, venerdì parzialmente soleggiato.