Provincia, 12 milioni alle scuole paritarie

Sono pari a 12.000.000 di euro le risorse finanziarie destinate dalla Provincia autonoma di Trento all'istituzione scolastica paritaria e alle scuole ad indirizzo pedagogico-metodologico steineriano per l'esercizio finanziario 2021.

Lo stanziamento - precisa una nota - riguarda i contributi in conto gestione e i contributi per il sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali. Il finanziamento prevede inoltre la concessione dell'assegno di studio destinato agli studenti a sostegno delle spese di iscrizione e di frequenza.

Nello specifico - prosegue la nota - i contributi in conto gestione a saldo per l'anno scolastico 2020/2021, e quale anticipo per l'anno scolastico 2021/2022, ammontano a 9.497.447 euro. 1.650.000 euro è destinato inoltre al sostegno degli studenti con bisogni educativi speciali, mentre 852.553 sono riservati al Fondo per la concessione degli assegni di studio.