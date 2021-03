Il Coronavirus fa altri 2 morti in Trentino. Nelle ultime 24 ore complessivamente sono stati trovati 229 nuovi casi di positività. Ne sono emerse 47 attraverso 1.745 tamponi molecolari, 182 dai 2.078 test rapidi. Il tasso di positività è del 5,29 per cento, contro l'8,8 per cento del giorno precedente. Una settimana fa era addirittura del 10 per cento.

In terapia intensiva si è liberato un posto: dai 47 letti occupati si è passati ieri a quota 46. Attualmente negli ospedali trentini ci sono 226 persone ricoverata per Coronavirus. Complessivamente i malati di Covid in provincia di Trento sono 3.816 (non sono compresi i dati delle ultime 24 ore).

Dei 229 nuovi positivi, 34 sono minorenni: i 14,8 per cento.

I DATI PER COMUNE

<iframe src='https://flo.uri.sh/visualisation/4497568/embed' title='Interactive or visual content' frameborder='0' scrolling='no' style='width:100%;height:600px;' sandbox='allow-same-origin allow-forms allow-scripts allow-downloads allow-popups allow-popups-to-escape-sandbox allow-top-navigation-by-user-activation'></iframe><div style='width:100%!;margin-top:4px!important;text-align:right!important;'><a class='flourish-credit' href='https://public.flourish.studio/visualisation/4497568/?utm_source=embed&u...' target='_top' style='text-decoration:none!important'><img alt='Made with Flourish' src='https://public.flourish.studio/resources/made_with_flourish.svg' style='width:105px!important;height:16px!important;border:none!important;margin:0!important;'> </a></div>