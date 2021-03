Paoli (Cisl): subito i tamponi salivari in tutte le scuole trentine. Nelle vaccinazioni coinvolgere i medici di famiglia

"Chiediamo che l'Azienda sanitaria (Apss) e la Provincia di Trento, come in altre parti d'Italia, avviino immediatamente una campagna di tamponi salivari nei confronti di tutte le scuole trentine e diano la possibilità ai medici di famiglia di poter vaccinare, come previsto per legge, i pazienti over65, quelli con esenzione ticket per patologia cronica, i propri assistiti anziani a domicilio, come previsto nell'accordo provinciale siglato a gennaio",

Così una nota del segretario generale della Cisl medici del Trentino, Nicola Paoli.

"In relazione alle notizie raccolte dai nostri iscritti, veniamo a conoscenza che i medici di famiglia non vengono retribuiti per l'indennità specifica, prevista nel contratto di lavoro attuale, riguardante i tamponi antigenici rapidi.

Il ritardo nell'adempimento di un obbligo retributivo dimostra la sussistenza di carenze organizzative, verificatesi anche nella gestione della campagna di vaccinazione dei pazienti ultranovantenni, ultraottantenni, ai docenti e al personale scolastico", aggiunge Paoli.