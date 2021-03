TRENTO - Restano importanti ma stabili i numeri relativi alle ospedalizzazioni e, in particolare sui ricoveri in rianimazione negli ospedali trentini. Lo conferma il bollettino quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che registra un nuovo decesso, avvenuto in ospedale, e di 220 nuovi contagi da Sars-CoV-2.

Nel dettaglio, oggi si registrano 71 nuovi casi positivi al molecolare e 149 all’antigenico. I molecolari hanno confermato anche 91 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi di oggi, 103 sono asintomatici e 113 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Leggendo i numeri secondo le classi di età, emerge che i nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 35 (5 hanno tra 0-2 anni, 8 tra 3-5 anni, 6 tra 6-10 anni, 3 tra 11-13 anni, 13 tra 14-19 anni) mentre quelli fra ultra settantenni sono 32. I positivi fra i bambini superano dunque quelli fra gli ultrasettantenni.

Ieri le classi in quarantena erano 73.

Numerosi anche oggi i guariti: 234, che portano il totale a 29.399.

Venendo agli ospedali, i pazienti attualmente ricoverati sono 233, di cui 42 in rianimazione. Nella giornata di ieri sono stati registrati 27 nuovi ricoveri, ma le dimissioni sono 25 registrate nelle ultime 24 ore.

Sul fronte dei tamponi, i molecolari oggi sono 1.002, tutti analizzati dall’Ospedale Santa Chiara di Trento. All’Azienda sanitaria sono stati notificati inoltre 2.058 tamponi rapidi antigenici.

Infine il programma delle vaccinazioni: questa mattina le dosi somministrate sono state 44.899 (di cui 15.822 seconde dosi e 7.070 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani).