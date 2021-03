Due morti e malati in aumento negli ospedali trentini.

Ieri, domenica, si sono registrati 13 nuovi ricoveri, che hanno portato il numero complessivo a 232 (ieri erano 224), con un aumento anche dei pazienti in terapia intensiva che adesso sono 42 (erano 39).

I livelli di occupazione per covid di posti in rianimazione non erano così elevati dallo scorso 23 gennaio.

Soltanto un degente è stato dimesso ieri.

Le persone decedute sono due donne di 82 e 92 anni, entrambe erano ricoverate in ospedale: il numerom totale dei morti dall'inizio della pandemia in provincia sale così a 1.273.

Sono dati dal bollettino diffuso oggi, lunedì 1° marzo, dall’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Pochi, come di consueto la domenica, i test processati: 890 pcr (molecolari) con 36 positività e 276 tamponi antigenici rapidi con 21 contagi rilevati: nel complesso, dunque, 57 nuovi casi individuati.

«Quasi tutti i nuovi casi - si legge in un comunicato della Provincia - sono asintomatici (31) o pauci sintomatici (23). Osservando i casi per classi di età si scopre che i nuovi casi di bambini e ragazzi in età scolare sono 11 (3 tra 3-5 anni, 2 tra 6-10 anni, 4 tra 11-13 anni, 2 tra 14-19 anni) mentre quelli fra ultra settantenni sono 12. Le classi in quarantena secondo l’ultima rilevazione sono 69

Infine le guarigioni, che poco a poco si avvicinano alle 30.000: il bollettino oggi riporta altri 297 guariti, per un totale pari a 29.165».