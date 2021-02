L’ultimo giorno di febbraio si chiude con zero decessi e 329 nuovi contagi. Il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari specifica che 180 sono quelli trovati con il tampone molecolare, mentre altri 149 sono stati individuati tramite test rapidi. I molecolari hanno confermato inoltre 47 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi di oggi, 161 sono asintomatici e 163 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Seguendo il criterio della fasce d’età, si scopre che ci sono 80 nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare (16 hanno tra 0-2 anni, 12 tra 3-5 anni, 13 tra 6-10 anni, 13 tra 11-13 anni, 26 tra 14-19 anni) mentre quelli fra gli ultra settantenni sono 37. 53 le classi in quarantena. L’andamento dei ricoveri ospedalieri è il seguente: 224 pazienti ricoverati (di cui 39 in rianimazione), 18 nuovi ricoveri e 5 dimissioni.

Con i 53 nuovi casi di oggi, sale a 28.868 il numero delle guarigioni.

E continua ad aumentare anche il totale dei tamponi: ieri il Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ha analizzato 846 tamponi molecolari che, con i 449 della Fem, diventano 1.295. A questi si aggiungo i 1.419 tamponi rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria.

Il totale della vaccinazioni invece stamane ha raggiunto quota 43.271, cifra che comprende 15.343 seconde dosi e le 7.041 somministrate ad ospiti di residenze per anziani.

I DATI PER COMUNE