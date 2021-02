Ci sarebbe da ridere, se non fosse che la situazione è al limite del grottesco. E che è con la salute - e i soldi - di tutti che alcuni giocano".

Eppure ci erano cascati in tanti, come comunicato da Maurizio Fugatti in conferenza stampa: “Noi abbiamo avuto contatti con il Veneto, che in questo fa da apripista – aveva spiegato Fugatti il 17 febbraio scorso – sono contatti reali quelli che hanno avuto, ma se l'Europa e von der Leyen hanno detto che non ci sono garanzie al di fuori dei piani europei, è bene che arrivino quelli stabiliti dall'Europa. L'Europa deve agire prima che altri canali si attivino, se no diventa difficile per noi spiegarlo ai cittadini. I canali trovati dal Veneto sono ufficiali e sotto l'aspetto tecnico-scientifico sono ligi come devono essere. Se l'Europa non permette di approvvigionarsi, è importante che ci dia le dosi che ci sono presenti sul mercato. Un presidente di Provincia cosa dev e fare? Se c'è qualcuno che ti offre i vaccini, vai a vedere, nell'interesse della tua collettività”.