TRENTO - Il bollettino Covid del Trebntino registra oggi una vittima di virus, una persona deceduta in una struttura non ospedaliera.

Aumentano però ancora le ospedalizzazioni: a fronte di 13 dimissioni, vi sono stati nelle ultime 24 ore 20 ricoveri.

Aumentano anche i positivi fra bambini e ragazzi delle scuole, che sono un fronte caldo: 63 i minorenni positivi in una giornata.

Con 1704 tamponi molecolari effettuati (156 i nuovi positivi, e 32 conferme da antigenico), e 1770 tamponi antigenici (195 nuovi positivi in Trentino), continua la pressione dei dati di contagio in Trentino.

Il presidente Fugatti ha espresso soddisfazione per i dati dell'ISS, che ha confermato il Trentino "arancione" per tutta la prossima settimana.

"L'RT è calato nell'ultima settimana, anche di molto: dall'1,22 precedente al nuovo indicatore RT di 1.07. Non possiamo però nascondere però che con 351 nuovi positivi, l'indice di contagio sui test effettuati è sempre al 10%, che è un dato alto. E' dovuto al fatto che noi i tamponi li facciamo ai sintomatici. Ma ci preoccupa anche l'occupazione delle terapie intensive, che anche oggi sono aumentate di 2 unità".

Il dottor Benetollo dell'Azienda Sanitaria e il dottor Giancarlo Ruscitti hanno confermato che sono arrivati dall'Istituto Zooprofilattico delle Venezie le risposte su 20 campioni di test per determinare le "varianti" del virus, e che sono stati accertati altri 2 casi (su 10), di "variante inglese" in Trentino, che portano il totale a 4.

"Per ora l'incidenza sul totale dei contagi ci sembra bassa, ma questi esami non sono significativi, perché sono stati inviati campioni richiesti dall'Istituto nello screening nazionale, scelti a campione".

Il bollettino ufficiale della Provincia:

Con 3.475 tamponi analizzati ieri, sono 351 i nuovi contagi da Sars-CoV-2 rilevati in Trentino. A confermarlo come sempre il rapporto quotidiano dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa inoltre di 1 nuovo decesso da Covid-19, mentre ci si avvicina alle 42.000 vaccinazioni dall’inizio della campagna.

Nel dettaglio, sono 156 i nuovi casi positivi al molecolare, mentre quelli all’antigenico sono 195 all’antigenico. I molecolari hanno confermato inoltre 32 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi.

Dei nuovi positivi, 165 sono asintomatici mentre i pauci sintomatici, sempre seguiti a domicilio, sono 178.

Analizzando i dati a seconda delle fasce d’età, emerge che i nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 63 (9 hanno tra 0-2 anni, 14 tra 3-5 anni, 19 tra 6-10 anni, 7 tra 11-13 anni, 14 tra 14-19 anni) mentre quelli fra ultra settantenni sono 46.

Salgono i numeri riferiti alle ospedalizzazioni: ieri infatti i nuovi ingressi sono stati 20 a fronte di 13 dimissioni; il numero totale dei pazienti covid nei vari reparti è quindi pari a 211, di cui 38 in rianimazione.

Intanto, con i nuovi 143 registrati oggi, i guariti diventano 28.618.

Sul fronte delle analisi dei tamponi, ieri sono stati analizzati 1.704 molecolari, dei quali 1.076 dall’Ospedale Santa Chiara e 628 dalla Fem. Sono 1.771 invece i test rapidi notificati all’Azienda sanitaria.

Infine le vaccinazioni: questa mattina risultavano somministrate 41.549 dosi, comprese le 14.746 riferite ai richiami e le 7.029 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani.

Il Trentino rimane zona arancione ha detto il presidente della Provincia. "Nella tarda serata di ieri abbiamo avuto notizia dell'Rt per questa settimana ed è in calo, anche importante rispetto alla settimana prima. Iss ha calcolato un Rt di 1.07, una classificazione collegata ad un rischio che non è alto e permette al Trentino di restare arancione come nelle ultime due settimane scongiurando la paura che abbiamo sentito nei cittadini di passare ad una classificazione rossa. Non vuol dire che la situazione stia migliorando, perché abbiamo un indice di positività molto elevato sopra il 10%, dovuto anche alla modalità dei nostri tamponi sui sintomatici, ma non possiamo nascondere che il contagio è cresciuto e che il numero di ospedalizzati stia crescendo mettendo a rischio il livello di allerta nelle terapie intensive", ha detto Fugatti.

Quanto ai dati, in Trentino, dove c'è stato 1 decesso per Covid nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoverati in rianimazione, da 36 a 38, ed i ricoveri, da 204 a 211, con 20 nuovi ingressi e 13 dimissioni. I nuovi positivi ai test molecolari, ha detto l'assessore alla Salute, Stefania Segnana, sono 156 su 1.704 test. Altri 32 test molecolari hanno confermato altrettante positività precedentemente individuate con i test rapidi.

Su 1.771 tamponi rapidi antigenici i positivi sono 195. Tra i nuovi positivi sono i 63 nuovi casi tra bambini. Ci sono poi altri due casi di variante inglese individuati dopo l'invio dei tamponi all'Istituto zooprofilattico delle Venezie, quindi in Trentino i casi riscontrati al momento sono complessivamente 4, ha detto il dirigente generale dell'Azienda sanitaria di Trento, Pier Paolo Benetollo. In generale, dice l'Iss, è boom dell'incidenza settimanale dei casi Covid sulla popolazione nelle Province autonome di Trento e Bolzano, dove si supera la soglia di 250 casi per 100.000 abitanti. Il valore più elevato dell'incidenza settimanale è nella Provincia Autonoma di Bolzano con 539,01 casi per 100.000 abitanti, seguito dalla Provincia Autonoma di Trento con 309,12 per 100.000 abitanti. In Alto Adige sono 7 i decessi, 350 i nuovi casi e 427 i pazienti ospedalizzati. Nelle ultime 24 ore l'Azienda sanitaria ha analizzato 2509 tamponi pcr registrando 226 positivi. A questi vanno aggiunti 124 test antigenici positivi su 10236 effettuati.

Nei normali reparti ospedalieri si trovano 223 pazienti, nelle cliniche private 161, in terapia intensiva 40 e all'estero 3 pazienti covid. Il numero delle persone in quarantena scende verso soglia 10 mila (10.276). In Trentino è nato il primo laboratorio italiano di test molecolari salivari in grado di scovare il virus Covid 19. Dalla metà di marzo sarà operativo il laboratorio dell'Università di Trento per l'analisi dei test salivari a Mattarello, a sud del capoluogo, dove si trovano anche il Centro dipartimentale mente e cervello (Cimec) e Biotech, ed i laboratori di ingegneria industriale.

A causa dell'emergenza Covid-19, i collegamenti Railjet Bolzano-Vienna saranno cancellati dall'inizio di marzo, probabilmente fino a Pasqua o a seconda della situazione epidemiologica. L'ultimo treno per il momento partirà da Vienna il 3 marzo, l'ultimo viaggio di ritorno da Bolzano sarà il 4 marzo. Lo comunica Strutture Trasporto Alto Adige (Sta) in una nota.