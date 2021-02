C'è chi ha donato 5 euro, chi 750 Piccole e grandi somme, versate con il cuore per aiutare concretamente i quattro figli di Deborah Saltori. La mobilitazione è stata più vasta di quanto si pensava: in meno di 24 ore è stato superato l'obiettivo dei 40mila euro che gli organizzatori avevano fissato per cercare di garantire - almeno nel medio breve periodo - un sostegno ai tre ragazzi e al bambino rimasti senza mamma. Per partecipare alla raccolta fondi basta cliccare sul LINK e donare.

L'iniziativa, promossa da comunità, associazione e Circoscrizione, è stata sostenuta dal sindaco di Trento Franco Ianeselli, che attraverso i social invita le persone a diffondere il messaggio. Il gruppo alpini di Vigo Cortesano gestirà i fondi, che andranno interamente a favore dei quattro minori. L'iniziativa è aperta a tutti: basta collegarsi al sito gofundme.com e cercare la pagina "Per i 4 figli di Deborah, vittima di femminicidio". La gestione della raccolta fondi sulla piattaforma gofoundme.com è stata affidata a Nicola Merci, una delle anime del Teatro instabile di Meano e tra i coordinatori delle associazioni che organizzano ogni anno la Sagra dell'Assunta. «Abbiamo deciso assieme alle associazioni di evitar di legare la raccolta a figure politiche o amministrative come le nostre - spiega la presidente della Circoscrizione di Meano Giulia Bortolotti - e di coinvolgere una figura "terza", come quella di Nicola. Poi i fondi saranno trasferiti su un conto del gruppo Alpini di Vigo Cortesano, alla Cassa rurale di Trento, istituto che tra l'altro parteciperà a sua volta alla sottoscrizione».

«Abbiamo ritenuto importante pensare subito a un sostegno concreto ai figli di Deborah» spiega Merci: «Questa è una vicenda umana devastante, che tuttavia rischia di avere conseguenze anche materiali per i ragazzi. Proprio per questo si è pensato subito a loro».Parallelamente il Gruppo alpini di Serso, frazione di Pergine Valsugana in cui è nata la mamma di Deborah, Anna, ha organizzato un'altra raccolta, più "locale", sempre a favore dei quattro figli della donna uccisa. Si può effettuare un bonifico sul conto corrente bancario intestato al Gruppo alpini di Serso presso la Cassa rurale dell'Alta Valsugana, con la causale «Per Anna Fontanari in ricordo di Deborah». C'è tempo due mesi, a partire da ieri. Al termine del periodo di raccolta fondi, la somma verrà consegnata direttamente ad Anna da un rappresentante del Gruppo alpini.