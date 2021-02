"Nelle ultime dichiarazioni del direttore sanitario dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, Antonio Ferro, traspare il rischio di una sottovalutazione della situazione attuale nell'evoluzione della pandemia. Negli ultimi giorni i dati dei contagi e delle ospedalizzazioni stanno peggiorando costantemente e non si può quindi dire semplicemente che non si può prevedere cosa accadrà". Lo affermano, in una nota congiunta, i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil del Trentino, Andrea Grosselli, Michele Bezzi e Walter Alotti.

"L'attenzione va mantenuta altissima, anche in considerazione della diffusione delle varianti anche sul nostro territorio. Serve quindi aumentare il perimetro del tracciamento dei casi positivi e il loro sequenziamento alla ricerca delle varianti, potenziando il numero di tamponi molecolari, che oggi sono arrivati ad un livello minimo", concludono i segretari, chiedendo di applicare alla lettera il consiglio del presidente dell'Aifa Giorgio Palù in merito a sorveglianza e misure di contenimento.