Covid in Trentino, preoccupa l'indice dei contagi: dato doppio rispetto alla media nazionale

La situazione in Trentino peggiora e preoccupa. I contagi da Covid-19 sono in crescita, i tamponi restano pochi, i decessi continuano e negli ospedali, seppur lentamente, il trend dei ricoveri è in crescita. Ieri altre due vittime del Covid, un uomo e una donna, di 84 e 87 anni.

Ma a preoccupare sono i contagi: +292, con una percentuale di positività all'8,3%, quasi doppia rispetto al dato nazionale (4,8%) e a quello altoatesino (4,03%).

I nuovi ricoveri sono stati ben 26, con il totale negli ospedali che sale a 199 pazienti Covid, di cui 27 (+1) in Terapia intensiva. Intanto ieri l'Unione Europea ha confermato il Trentino in zona "rosso scuro".

Una buona notizia è rappresentata dalla sperimentazione dei test salivari, che inizierà nei prossimi giorni.