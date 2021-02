L'eurodeputata Evi (Verdi) chiede la liberazione immediata degli orsi del Casteller

TRENTO - L'eurodeputata dei Verdi europei Eleonora Evi, ha indirizzato una lettera al presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti per chiedere l'immediato rilascio degli orsi richiusi nel recinto del Centro faunistico del Casteller, a Trento. Evi, riferisce una nota, è intervenuta in qualità di vicepresidente dell'Intergruppo per il benessere e la conservazione degli animali, che riunisce 94 parlamentari europei.

"L'orso bruno è una specie in pericolo critico di estinzione nel nostro Paese, legalmente protetta nell'Unione europea dalla direttiva 'Habitat' (92/43/Cee) e dalla convenzione di Berna. Le agghiaccianti immagini circolate in questi giorni rendono drammaticamente evidente la necessità di intervenire con tempestività nella gestione dei conflitti tra i cittadini e la popolazione di orsi residente nel territorio provinciale", scrive Evi, rilevando come le nuove norme della Commissione europea in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo consentono di risarcire gli agricoltori per i danni causati da animali protetti. "Chiediamo con forza al presidente della Provincia di Trento di predisporre prima della fine dell'inverno un piano organico che comprenda ogni aspetto che riguarda la gestione della convivenza con gli orsi. E contestualmente chiediamo che questi esemplari vengano immediatamente messi in libertà e reintrodotti nella natura a cui appartengono", conclude l'europarlamentare.