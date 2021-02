Oggi il tempo è soleggiato e si attendono temporanei annuvolamenti più probabili in serata. Le previsioni di Meteotrentino dicono che le temperature sono in aumento specie in quota. Domani, martedì 16 e dopodomani, mercoledì 17 febbraio, si prevede tempo soleggiato con temporanee velature e temperature in aumento.



Lo stesso viene previsto da Giacomo Poletti, esperto trentino di meteorologia: " Il freddo - scrive sul suo profilo Facebook - se ne andrà in pochi giorni e il prossimo week-end avremo ben 15° più di oggi in quota! Ci aspetta una settimana via via meno rigida e asciutta. La possibile pioggia di venerdì 19 mattina è stata assai ridimensionata. Da notare come oggi il freddo sia stato davvero intenso nelle valli dell'Alto Adige e in quota (-20.1° a Vipiteno, -16.6° in Paganella; punte sotto i -20° in Trentino già dai 1700 m). In val d'Adige nessun valore degno di nota a causa del vento da nord e per l'assenza della neve al suolo, che era invece presente nella fase fredda di gennaio.