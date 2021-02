A fronte di quasi 2500 tamponi analizzati, sono 57 i nuovi casi positivi al molecolare e 110 all’antigenico: il dato è riportato nel bollettino odierno dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari che informa anche di 1 nuovo decesso da Covid-19 avvenuto in ospedale.

Dei nuovi positivi, 39 sono asintomatici e 123 pauci sintomatici. I nuovi casi fra bambini e ragazzi in età scolare sono 21 (le classi in quarantena ieri erano 37) e fra questi troviamo anche 4 piccolissimi (meno di 2 anni) e 2 bambini di età compresa fra i 2 ed i 5 anni. Negli ospedali resta stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva (26) ma i nuovi ingressi (15) hanno superato per numero le dimissioni (6), pertanto attualmente i pazienti covid sono 190.

I tamponi molecolari analizzati ieri sono 1.497 (dei quali 770 all’Ospedale Santa Chiara e 727 alla Fem): i molecolari hanno confermato anche 34 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. All’Azienda sanitaria sono stati notificati inoltre altri 986 tamponi rapidi antigenici.

Prosegue nel frattempo il programma delle vaccinazioni: questa mattina le somministrazioni erano a quota 31.080 (di cui 12.571 seconde dosi); ad ospiti di residenze per anziani sono state somministrate 6.678 dosi.

Infine le nuove guarigioni: il bollettino ne riporta altre 93, per un totale da inizio pandemia pari a 26.332.