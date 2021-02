"Ho appena saputo della riconferma di Luigi Di Maio al ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, una notizia per me d'importanza vitale. Indipendentemente dalle ideologie politiche, ci terrei a far pervenire un vostro messaggio di supporto a colui che, innegabilmente, è riuscito dove tanti altri hanno fallito. Io sono limitato, la mia voce non viaggia lontano, ma voi da qualche tempo ormai siete la mia voce e potete sopperire".

Lo scrive in un messaggio sulla sua pagina web Chico Forti, l'ex produttore prossimo al rientro in Italia dopo 20 anni trascorsi in un carcere di massima sicurezza in Florida per un omicidio al quale si è sempre dichiarato estraneo. Ad annunciare un accordo in tal senso con le autorità americane - che hanno accolto l'istanza di Forti di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia - era stato proprio Di Maio nel dicembre scorso.