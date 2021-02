Ieri, sabato di carnevale, l'aria era tiepida all'ora di pranzo. Poche mascherine, tanti coriandoli per terra. E tanta gente. In piazza Duomo era quasi un assembramento, quello che si è goduto lo spettacolo tra tamburi e passi di danza, con gli occhi straniti di chi si era ormai dimenticato com'è l'energia di una performance dal vivo. C'era gente ovunque.

Nelle strade, seduti ai tavolini dei bar, nei ristoranti. All'aperto e tra i clienti si respirava l'euforia dolceamara da ultimo giorno di vacanza. Al di là dei banconi, al contrario, l'aria era pesante. Perché gli esercenti da domani non perdono solo la possibilità di divertirsi. Perdono la possibilità di far fronte alle spese: «Si parlava di aprire la sera, diventare zona bianca - sbotta qualcuno - e invece ci chiudono. Vien voglia di portare le chiavi a Roma». La chiusura avrebbe fatto male comunque. Ma è arrivata inattesa, come uno schiaffo.

L'effetto da ultime ore di libertà ieri era evidente: all'una la coda davanti a McDonald's faceva immaginare si regalassero i panini, la gente in attesa al giapponese di via Brennero arrivava fin sulle scale. In centro era uguale: alla Ca' dei Gobi i 260 coperti sono stati riempiti tutti, al Forst pure c'era da aspettare, e c'è stato da aspettare per l'intera giornata. «Siamo andati nei posti dove siamo soliti fermarci, ma era tutto pieno ovunque» osservano, giusto dopo il caffè, David Cerdà , Valentina Niccolini e Tiziana Franzoi .

Loro hanno prenotato pure per oggi, perché San Valentino si sarebbe magari snobbato, in tempi normali. Ma quando è l'ultimo giorno prima della chiusura generalizzata, si scoprono tutti più romantici. O, semplicemente, più desiderosi di vedere gente. «Abbiamo saputo che si chiuderà, e ci siamo arrabbattati di corsa per vederci e salutarci, nonostante ci sia poco tempo perché siamo in piena sessione - spiegano Guglielmo Grillo e Selene Saladini , seduti al sole fuori dalla Bottega del Caffè in via San Pietro - anche perché non abitiamo nello stesso Comune. Ma va bene così. Meglio rinunciare a vederci adesso, piuttosto che restare chiusi dopo e per molto più tempo». I prudenti non mancano. Perché anche in un sabato di semi vacanza c'è chi non si dimentica le precauzioni: «Siamo uscite alle 14, quando non c'era in giro troppa gente - spiegano Marina e Roberta , mentre dai tavolini del bar Piasi guardano preoccupate la piazzetta - adesso però c'è davvero troppa gente, tra un po' torniamo a casa».

Troppa non so, tanta di sicuro. Lo confermano anche in piazza Duomo: «Il sabato c'è sempre un bel giro, ma oggi particolarmente - osserva Aldo Filippo , del caffè Portici - noi siamo stanchi, perché questa proprio non ce l'aspettavamo. Da tre mesi lavoriamo in perdita, i ristori sono arrivati, ma non bastano di sicuro. Io ho 350 euro di spese al giorno, per tenere aperto. Questo tira e molla non è più sostenibile». Sembra l'incertezza ad ucciderli. Non importa se ieri era una giornata da tutto esaurito, non è l'exploit di un week end a salvare una stagione di cui adesso hanno davvero paura: «Se ora faremo l'asporto? Ci tocca. Altrimenti portiamo i libri in tribunale già domani» sbotta un ristoratore.

Fuori quest'angoscia non arriva. C'è chi brinda, spritz in mano. Sugli sgabelli de La bella vita Giulio Bobia e Richard Osto, 23 anni, alzano i calici: «Ne approfittiamo, mentre è ancora aperto. Cerchiamo di sfruttare questa giornata». È il loro giorno libero dal lavoro, se lo godono finché si può. I problemi di chi deve far i conti con fatturati in caduta libera sono lontani. Le due facce della stessa città.