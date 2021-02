Riprendono oggi le ricerche nell’Adige del corpo di Peter Neumair, l’uomo scomparso lo scorso 4 gennaio con la moglie. In acqua verranno calate tutte le imbarcazioni disponibili su di esse troveranno posto sette cani molecolari specializzati nella ricerca di cadaveri in acqua.

Le sette unità cinofile sono state messe a disposizione dal Ministero dell’interno tedesco a seguito di contatti tra i carabinieri di Bolzano e la Bundespolizei tramite il Servizio di cooperazione internazionale di polizia di Roma. I cani in questione sono specializzati nelle ricerche in ambiente fluviale. Altre unità cinofile saranno in campo lungo le rive, si tratta di cani “molecolari”, uno dei carabinieri di Bologna, due della guardia di finanza di Bolzano e tre dal Canton Ticino, Svizzera, dell’associazione Detection Dogs Ticino, già impiegati a gennaio.

Si cercherà, come già avvenuto sabato scorso quando è stato trovato il corpo di Laura Perselli, anche in territorio trentino. Il figlio della coppia, Benno, è in carcere con una doppia pesante accusa: duplice omicidio e occultamento di cadavere.