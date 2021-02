Svaligiato l'appartamento di Ignazio e Cecilia a Milano, lui si arrabbia su Instagram: "Scarti della società"

MILANO - Colpo grosso dei ladri a casa di Ignazio Moser e di Chechu, a Milano. E’ lo stesso Ignazio ad annunciarlo con un post su Instagram pieno di rabbia: «Spero che le medicine non vi bastino perché non esiste giustificazione al mondo per fare una cosa del genere, per derubare le persone, per violentare le persone nella loro intimità casalinga».

Ingente il bottino, i malviventi hanno portato via oggetti preziosi, vestiti e indumenti di valore. E’ successo nella notte fra sabato e domenica scorsi: ladri in azione nell'appartamento in ce tro a Milano, dove la coppia vive. Ignazio e Cecilia erano intanto a Cortina d'Ampezzo per i Mondiali di sci, e Ignazio pubblicava sui social le sue "derapate" a bordo di una fuoriserie sulla neve (qui il VIDEO).

Ignazio va giù duro: «Purtroppo sabato scorso degli scarti della società sono entrati in casa nostra ribaltando casa e rubando di tutto e di più. Ovviamente il mio augurio per voi è di spendere tutta la refurtiva in medicine per voi e per i vostri cari ovviamente».

Immediata la denuncia alle autorità, che stanno compiendo indagini. Riserbo assoluto sull’entità del furto.