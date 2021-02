Morto Sergio Ferrari, professore a San Michele e grande giornalista di agricoltura

E’ morto oggi Sergio Ferrari, giornalista ed esperto di agricoltura, una colonna del mondo contadino trentino, docente dell’Istituto Agrario di San Michele, che ha scritto per anni sulle principali testate (dall’Alto Adige a Vita Trentina).

«Abbiamo appreso con dispiacere della scomparsa, avvenuta questo pomeriggio all’ospedale Santa Chiara di Trento, di Sergio Ferrari, nota firma dell’agricoltura trentina. Lo ricordiamo con affetto, non solo per la sua intensa attività all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige, dove è stato uno dei docenti più noti della scuola agraria, ma anche per la sua stretta collaborazione con “Terra Trentina”, la rivista istituzionale della Provincia. Il suo rigore, la sua attenzione, la sua professionalità hanno arricchito per lunghi anni il nostro periodico, come anche tante altre riviste e pubblicazioni di questo ambito e non solo. Con lui scompare una firma importante del settore, se ne va davvero un pezzo della storia dell’agricoltura trentina» ha detto l’assessore provinciale Giulia Zanotelli.

Parole condivise anche dallo stesso presidente Maurizio Fugatti e dal vicepresidente Mario Tonina che avevano conosciuto Ferrari nella sua veste di professore all’Istituto Agrario di San Michele all’Adige.

Al dolore dei famigliari si uniscono anche il direttore e tutti i collaboratori della rivista Terra Trentina.