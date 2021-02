Nevicate in trentino, ecco la situazione delle strade

Anche in trentino nel corso del pomeriggio il maltempo sta allentando la presa, dopo una giornata caratterizzata dalle nevicate (sopra i 600-700 metri di quota) e dalla pioggia nei fondovalle prealpini.

Domani si annuncia una bella giornata soleggiata, ma la temperatura è destinata a scendere parecchio sotto lo zero.

Poco fa la provincia ha diffuso una nota per fare il punto sulla siutaizone strade alle 13.

«Nel corso della notte - si legge - ha iniziato a nevicare nelle tratte in quota della rete viaria provinciale. La quota delle nevicate è variabile a seconda delle zone, partendo dai 500 a 800 metri. Per quanto riguarda la viabilità si segnala in particolare la chiusura per caduta massi della S.P 64 di Fai della Paganella a valle dell’abitato di Fai. Inoltre a partire dalle ore 7:00 è stato istituito il divieto di transito per autotreni ed autoarticolati lungo la S.S. 42 nel tratto tra Fucine e Passo Tonale.

Si ricorda che dal 15 novembre è in vigore l’obbligo di viaggiare con pneumatici da neve o catene a bordo, montate durante le precipitazioni nevose. Si raccomanda infine di moderare la velocità e guidare con particolare attenzione nelle strade più in quota dove sono in azione i mezzi per lo sgombero neve.

Di seguito il dettaglio della situazione alle ore 13.00.



Strade sett 1 – ALTA VALSUGANA



Nevicata in corso da 700 metri di quota.



Nelle tratte in quota della Panarotta, Val dei Mocheni, Altopiano di Pinè e Lavarone l’accumulo di neve si attesta tra 10 - 15 cm.



Sempre lungo la S.S. 47 della Valsugana, prestare particolare attenzione alla possibile formazione di buche e localizzati dissesti nella piattaforma stradale.



CHIUSO per lavori lungo la S.S. 47 della Valsugana, lo svincolo per Civezzano – Pinè, solo nella direzione Trento - Padova, come alternativa utilizzare lo svincolo successivo per la zona industriale di Cirè.



Presenza di SUA (Senso unico alternato) per lavori lungo la SP 108 a valle dell’abitato di Centa San Nicolò e lungo la SS 349 Val D’Assa Pedemontana Costo a monte di loc. Pian dei Pradi.



Non si segnalano criticità per la circolazione.







Strade sett 4 – TRENTO - MONTE BONDONE – PAGANELLA



Nevicata in corso da 800 metri di quota.



In quota nella Paganella e nel Monte Bondone, l’accumulo di nuova neve si attesta tra i 10-20 cm.



CHIUSA per caduta massi la S.P 64 di Fai della Paganella a valle dell’abitato di Fai.



Presenza di SUA (senso unico alternato) per lavori:



lungo la S.P. 58 di Faedo tra Faedo e località Pineta.



lungo la S.P. 106 di San Michele all’Adige, a sud dell’abitato.



Non si segnalano criticità per la circolazione.







Strade sett 8 – ROVERETO - VALLAGARINA – VALLARSA - BRENTONICO



Nevicata in corso da 800 metri di quota.



In quota a Passo Coe, Pian delle Fugazze e nelle tratte più a monte dell’Altopiano di Brentonico, l’accumulo varia tra 10-20 cm.



Presenza di SUA (senso unico alternato) per lavori lungo la S.P. 2 al km 9,900 circa loc. Valduga nel comune di Terragnolo.



Si rammentano infine le CHIUSURE stagionali fino al confine di provincia, della S.P. 3 del Monte Baldo da loc. San Valentino e della S.P. 138 del Passo della Borcola da loc. Incapo a Terragnolo.



Non si segnalano criticità per la circolazione.



Strade sett 5 – VAL DI NON E SOLE



Nevica a quote superiori ai 1000/1200 metri.



A partire dalle ore 7:00 è stato istituito il divieto di transito per autotreni ed autoarticolati lungo la S.S. 42 nel tratto tra Fucine e Passo Tonale.



Al momento non si segnalano criticità per la circolazione.



Strade sett 6 – VALLI GIUDICARIE – VAL RENDENA



Al momento nevica a partire da circa 1000 metri.



Si registrano accumuli fino a circa 30 cm in alta Val Rendena.



Permane la chiusura della SP 34 del Lisano e Sesena tra l’abitato di Stenico ed il bivio per la Val d’Algone.



Strade sett 7 – ALTO GARDA – LEDRO – VALLE di CAVEDINE E VAL DI GRESTA



Nevica a quote superiori agli 1200 metri.



Al momento si registrano accumuli nell’ordine di 10-20 cm in val di Ledro e sui passi della val di Gresta



Non si segnalano criticità per la circolazione.





Strade sett 2 – BASSA VALSUGANA E PRIMIERO



Precipitazioni nevosa a partire da circa 800 metri.



Al momento si registrano accumuli attorno a 20 - 30 cm sul passo Rolle e Cereda.



Si rammenta la chiusura stagionale della S.P.31 del passo Manghen da località Baessa (km 15+500) a località Ponte Stue nel Comune di Castello-Molina di Fiemme (km 32+500).



Permane per lavori SUA (senso unico alternato) lungo la SP 79 del Brocon nel tratto dal km 15,200 al km 15,600 prima del bivio per la frazione Ronco Chiesa nel comune di Canal San Bovo.



Non si registrano particolari criticità per il transito veicolare che risulta ridotto.



Strade sett 3 – VALLI DI FIEMME E FASSA



Precipitazioni nevosa a partire da circa 800 metri.



Al momento si registrano accumuli attorno a 20 - 30 cm sui passi e 10 cm circa sul fondovalle.



Permane la chiusura per pericolo valanghe del passo Sella sulla SS 242 dal km 35 in loc. Pian Schiavaneis al km 30,900 (confine con provincia di Bolzano).



Permane per lavori il divieto di transito sulla SS 50 del Grappa e passo Rolle al km 105,200 loc. Forte Buso



Non si registrano particolari criticità per il transito veicolare che risulta limitato.