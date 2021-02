Un decesso, oggi, in Trentino causato dal covid: si tratta di un uomo ultrasettantenne che era ricoverato in ospedale.

I nuovi contagi rilevati sono 305 (ieri erano 164).



In ospedale risultano 142 malati nei reparti (ieri erano 144) e altri 29 in rianimazione (come ieri).

I tamponi effettuati sono 3.881, fra molecolari e antigenici.

Gli attualmente positivi sono 2.666, ieri erano 2.572.

I dimessi/guariti sono 210 che portano il totale a 25.603. Le persone in isolamento domicliare salgono dalle 2.399 di ieri a 2.495.

«Nel dettaglio, dei nuovi positivi di oggi - scrive la Provincia - 79 sono asintomatici e 222 pauci sintomatici, tutti seguiti a domicilio. Fra i ragazzi e bambini in età scolare i nuovi casi sono 38 e fra questi troviamo anche 4 piccolissimi (meno di 2 anni) e 7 di età compresa fra i 3 ed i 5 anni.

Le classi in quarantena ieri erano 36.

I nuovi casi fra gli over 70 sono invece 29.

Le nuove guarigioni sono 213 e portano il totale a 25.562.

Torna a scendere leggermente il numero dei pazienti Covid che oggi è pari a 171 (2 in meno rispetto a ieri). In terapia intensiva ci sono ancora 29 persone come ieri. Il saldo fra nuovi ricoveri e dimissioni è a favore di queste ultime: 8 i nuovi ingressi, 9 i pazienti dimessi.

Il numero di tamponi molecolari analizzati ieri è pari a 2.195: di questi 1.175 sono stati gestiti dal Laboratorio di Microbiologia dell’Ospedale Santa Chiara di Trento ed altri 1.120 alla Fem. Sono inoltre 1.690 i rapidi antigenici notificati all’Azienda sanitaria.

Prosegue con costanza il programma delle vaccinazioni: stamani risultavano somministrate 27.734 dosi (di cui 11.076 seconde dosi); nel totale rientrano anche le 6.488 dosi riservate ad ospiti di residenze per anziani».