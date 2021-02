Birgitte Bardot riscrive a Fugatti: «Lasciaci portare in salvo in un parco bulgaro i tre orsi che hai rinchiuso»

In particolare Brigitte Bardot si rende disponibile per il trasferimento dei tre orsi trentini in un'oasi faunistica nella zona di Belitsa, nella quale hanno trovato un rifugio vari plantigradi che venivano sfruttati nel mondo del circo.



m49 bardot fugatti.jpg

«Ho appreso, attraverso i media italiani, della tua risposta alla mia lettera aperta - scrive l'attrice a Fugatti (qui sotto, la lettera) - in cui chiedevo il rilascio degli orsi detenuti al centro Casteller.

Accettiamo volentieri il tuo invito a venire a trovarti , ti suggerisco di accogliere i miei collaboratori esperti nell'accoglienza e nella cura degli orsi.

La mia Fondazione, in collaborazione con l'associazione austriaca Vier Pfoten, gestisce un vasto "parco degli orsi" in Bulgaria, in un ambiente naturale, all'interno di una foresta e colline, con radure, luoghi soleggiati, stagni per nuotare, tane per il letargo ...

Possiamo quindi offrire le migliori condizioni di accoglienza a DJ3, M57 e M49, che sarebbero allo stesso tempo designati per non essere più numeri di detenuti.

Sai, la situazione attuale di questi orsi sta provocando indignazione. Offrire loro un esito favorevole, secondo la volontà del cittadino che si è manifestata. La mia offerta ti permetterà anche di "sbarazzarti" di questi orsi che consideri pericolosi e alcuni dei quali, come M49, sono condannati all'ergastolo!

Non c'è bisogno di continuare a insultarci attraverso i media, è tempo di agire nell'interesse generale, a cominciare da quello di questi animali ingiustamente imprigionati.

Conto su di te, contano su di noi… agiamo!».

Lo scorso dicembre il deputato Filippo Maturi aveva proposto di trasferire i tre orsi in un parco in Romania, ma dal mondo animalista italiano erano arrivati pareri negativi.