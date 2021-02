Il centro sociale bruno ha diffuso poco fa nel proprio canale Fb un video sulle condizioni di detenzione degli orsi nel recinto provinciale del Casteller, nella zona sud della città.

Il video alterna alle dichiarazioni rassicuranti rilasciate dalle autorità provinciali, nella fattispecie dall'assessora Giulia Zanotelli, le immagini di un apparente "blitz" all'interno del recinto.

Il video mostra in particolare delle piccole gabbie e si spiega (con un testo in inglese) che «da queste gli orsi possono uscire solo un'ora al giorno».

«In questo agghiacciante video - si legge nel post del "Bruno" - le reali condizioni degli orsi detenuti dalla Provincia di Trento. Colpevoli di essersi comportati da orsi dopo che l'essere umano li ha reintrodotti dove erano ormai estinti. Non ci sono parole per descrivere la rabbia che proviamo in questo momento. Noi abbiamo scelto da che parte stare, al fianco di ogni individuo costretto all’impotenza, e promettiamo che quella gabbia presto o tardi sarà per loro un ricordo lontano».