Cambio al vertice del Collegio delle Ostetriche trentine: nuova presidente è Serena Migno

Cambio al vertice dell’ordine delle ostetriche del Trentino. Dopo dodici anni di presidenza di Caterina Masè, a guidare questo gruppo di 250 professioniste sarà Serena Migno.

Lo scorso weekend si sono infatti svolte le elezioni per il rinnovo delle cariche del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti dell’Ordine della Professione di Ostetrica della Provincia di Trento per il quadriennio 2021/2024. La nuova presidente eletta è appunto Serena Migno, vice Alessia Amonini, segretaria Valeria Collini, tesoriera Cristina Guareschi, e poi ancora consigliere Francesca Beber, Marianna Condini e Caterina Noziglia. Il Collegio dei Revisori dei Conti è invece composto da Annalisa Barbieri, Stefania Tovazzi e Francesca Zanvettor.

«Il nostro primo pensiero - dice la neo-eletta presidente Migno - va all’ostetrica Caterina Masé che per 12 anni ha guidato il nostro Ordine con competenza, passione, lungimiranza e profonda capacità di sviluppo e promozione dell’impiego delle Professioniste Ostetriche. La sfida più importante che dobbiamo affrontare è riconoscere la centralità della donna, della coppia, del neonato, del bambino, della famiglia e della collettività ed attuare interventi adeguati ai bisogni di salute come il nostro codice deontologico recita “per la prevenzione, cura, salvaguardia e recupero della salute individuale e collettiva” soprattutto in tempo di pandemia Covid-19».

La presidente auspica «cooperazione e collaborazione con tutte le Professioni Sanitarie, con le Istituzioni Sanitarie, nonchè la programmazione di corsi di formazione finalizzati alla promozione e garanzia di qualificazione delle/i professioniste/i ostetriche/i attraverso l’acquisizione, lo sviluppo, il mantenimento e il trasferimento di competenze per la promozione e la tutela della salute di genere, riproduttiva e dell’età evolutiva».