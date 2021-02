In Trentino impianti di sci aperti dal 17 febbraio, l'annuncio di Failoni, "a patto che rimaniamo zona gialla da qui alle prossime due settimane"

Il Trentino, come annunciato, ha intenzione di aprire gli impianti di risalita il 17 febbraio. Purché, ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, «il Trentino sia ancora in zona gialla. Così come sul tema delle aperture serali dei ristoranti, che dipende dal Governo, perché una forzatura da parte della Provincia, ad esempio con un’ordinanza, oltre che una sicura impugnazione rischia di mettere in discussione i ristori. Lo faremo se ci sarà una decisione del Governo».

Ma lo sci, invece, è sdoganato: «Noi partiamo il 17 per senso di responsabilità anche se il 16 è martedì grasso», ha detto l’assessore al turismo, Roberto Failoni. «Vogliamo partire gradualmente - ha aggiunto - Ci sarà un’ordinanza che indicherà tutte le situazioni in maniera precisa per lavoratori, aziende e impianti di risalita. C’è anche la questione degli spostamenti tra regioni, che sarà decisa dal nuovo governo. Se invece dovesse rimanere in vigore il Dpcm attuale, che scade il 15 febbraio, in automatico le regioni gialle saranno aperte tra loro», ha concluso Failoni.