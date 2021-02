Coppia scomparsa, il livello dell'Adige sarà abbassato di trenta centimetri per facilitare le ricerche

La società idroelettrica Alperia interviene sull’abbassamento della portata dell’Adige per facilitare le ricerche della coppia Neumair-Perselli, scomparsa oltre un mese fa.

«Vista la programmazione della produzione degli impianti in seguito a delle manutenzioni programmate già da tempo sarà possibile un abbassamento dei livelli del fiume Adige per un massimo di 20-30 centimetri.

Questo sarà possibile grazie a dei fuori servizi già previsti e programmati da tempo degli impianti di Glorenza, Naturno, Tel e Marlengo, Lana e Brunico», si legge nella nota dell’Aperia.

Un mese fa, il 4 gennaio, la scomparsa dei coniugi bolzanini.



Gli inquirenti hanno preparato un corposo dossier di migliaia di pagine, a supporto dell'ipotesi accusatoria a carico del figlio, Benno, trent'anni, indagato perché sospettato di duplice omicidio di Peter Neumair e Laura Perselli e di occultamento dei cadaveri.

Fermato la settimana scorsa, ora si trova in stato di carcerazione preventiva alla casa circondariale di Bolzano.





Sabato scorso il giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle ha convalidato per Benno il provvedimento di fermo e disposto la custodia cautelare in carcere, ritenendo sussistenti i pericoli di inquinamento delle prove, di fuga e di reiterazione del reato (il nucleo familiare è composto anche di un altro fratello e una sorella, e vi sono alcuni testimoni chiave che l’accusa si appresta a far deporre).



Durante l’udienza per la conferma del fermo, l’uomo accusato di aver ucciso i suoi genitori, si è avvalso della facoltà di non rispondere. I legali spiegano che lo farà in uno dei prossimi interrogatori. Anche perché - appunto - vogliono avere il tempo di leggere il dettagliato dossier prodotto dalla pubblica accusa.

Nel frattempo negli ultimi giorni glin investigatori dei Ris sono tornati nell'abitazione della famiglia, in via Castel Roncolo a Bolzano, per nuovi rilievi.