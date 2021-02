Niente da fare: anche questa mattina risulta impossibile prenotare la vaccinazione Covid online per gli anziani di oltre 80 anni: l’applicazione del sito Cup-online è in tilt da ieri, e anche il numero verde dedicato - 800 867 388 - non risponde agli utenti.

L’adesione alla campagna di vaccinazione anti Covid per gli over 80 era iniziata ieri con una richiesta massiccia, che ha mandato in tilt per molte ore il sistema di prenotazione tramite Cup online.

Qualcuno è riuscito a connettersi, dopo innumerevoli tentativi, ma con una amara sorpresa: non ci sono più date disponibili. Questo perché le dosi disponibili erano 2500, compresa la metà che serviranno per il "richiamo" fra due o tre settimane (quindi, in effetti, c'è vaccino per 1250 anziani). Considerato che solo ieri - dice l'Azienda Sanitaria - le prenotazioni erano state "circa mille", è facile capire che non c'è più dotazione. E quindi fino all'arrivo di una nuova fornitura di vaccini, per il momento è impossibile prenotarsi.

L’applicazione pensata dall’Azienda Sanitaria, per quanto abbastanza semplice ed intuitiva, non ha retto all’urto dei collegamenti. Ed oggi si replica: tutto fermo.

Alle ore 12 di oggi - 2 febbraio 2021 - l'Azienda Sanitaria si è arresa ed ha pubblicato un avviso in cui chiede agli utenti di pazientare per i "rallentamenti", e informa che "Tutti gli anziani over 80 anni vcerranno vaccinati nelle prossime settimane". Ma la domanda è: quante settimane?

