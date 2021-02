Da oggi parte la "Lotteria degli scontrini": ecco come funziona, per vincere premi con gli acquisti

Finito il conto alla rovescia per la lotteria degli scontrini. Da oggi i trentini potranno abbinare il proprio codice della lotteria agli scontrini e partecipare all’estrazione di premi che possono arrivare fino a 5 milioni di euro. La partenza, in ogni caso, potrebbe essere a macchia di leopardo, perché una parte dei pubblici esercizi e dei negozi coinvolti potrebbero non avere completato la conversione tecnica dei registratori di cassa necessaria a rendere operativa la lotteria. Lo spiegano Confesercenti e Confcommercio del Trentino che sottolineano come il lockdown non abbia aiutato le aziende a mettersi in linea con le nuove procedure tecniche.

«Abbiamo stimato - spiega Aldi Cekrezi, direttore di Confesercenti trentina - che un 20% (circa 2.400 su 12.000, tra pubblici esercizi e negozi) delle imprese tra pubblici esercizi e negozi non sia stata in grado di aggiornare i registratori di cassa. Le aziende sono rimaste chiuse per molto tempo e hanno dovuto affrontare un’emergenza che non ha aiutato a sostenere altre incombenze. Inoltre, il fatto che ci sia una concentrazione delle richieste di cambio dei registratori fa sì che le imprese che devono cambiarle non possano soddisfare tutti nei tempi richiesti».

Altro aspetto non secondario il fatto che il meccanismo della lotteria degli scontrini rischia di aumentare assembramenti e tempi di attesa per i clienti e gli esercenti. «La clientela all’atto dell’acquisto - sottolinea Cekrezi - deve mostrare il codice lotteria da abbinare allo scontrino. Le aziende si stanno organizzando per avere un lettore automatico per coloro che mostreranno il codice, in modo da velocizzare le procedure. Ma ci saranno tanti che non lo ricorderanno e in quei casi si rischia di perdere tempo, soprattutto quando si tratta di consumazioni o acquisiti in ore di punta». La richiesta di Confesercenti è di «spostare in avanti l’avvio della lotteria» che cade in un momento non facile per gli imprenditori. «Ci saremo - dice Massimo Piffer, dei Dettaglianti di Confcommercio - Ma in questa fase altre incombenze e altri costi non ci volevano. Sarebbe bello che lo Stato fosse altrettanto veloce a semplificare le procedure per le imprese, come lo è a chiedere adeguamenti alle nuove norme».

«Pronti a partire le casse sono attrezzate», dice invece Luca Picciarelli, direttore del Sait.

Il funzionamento

Partecipare alla lotteria sarà facile: basta procurarsi il codice lotteria e mostrarlo all’esercente al momento dell’acquisto. Così, lo scontrino elettronico consentirà di partecipare alla lotteria. Spetta un biglietto virtuale per ogni euro speso fino a un massimo di 1.000 biglietti virtuali per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro. Non saranno validi gli scontrini per acquisti effettuati online o nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione. Non partecipano, inoltre, gli acquisti per i quali si richiede all’esercente l’acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione o deduzione fiscale.

Il codice lotteria

Dal 1° dicembre scorso è possibile attivare il codice lotteria (codice alfanumerico e codice a barre) indispensabile per partecipare. Una volta ottenuto il codice, il cittadino può stamparlo o salvarlo sul cellulare per poi mostrarlo al momento dell’acquisto.

Il codice lotteria è abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produce i biglietti virtuali della lotteria.

I premi

Le estrazioni saranno settimanali con 15 premi da 25.000 euro per gli acquirenti e 15 premi da 5.000 euro per gli esercenti; mensili con 10 premi da 100.000 euro per gli acquirenti e 10 da 20.000 euro per gli esercenti. L’estrazione annuale prevede un premio di 5.000.000 di euro per l’acquirente e un premio di 1.000.000 per l’esercente.

Alla lotteria possono partecipare tutti i maggiorenni residenti in Italia che pagano con carte di credito, prepagate, bancomat o app beni o servizi per almeno 1 euro di spesa presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Non possono invece partecipare alla lotteria, specificano Mef, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e Sogei, gli acquisti in contanti, gli acquisti online, quelli per i quali si emette fattura e quelli per i quali il cliente fornisce all'esercente il proprio codice fiscale o tessera sanitaria a fini di detrazione o deduzione fiscale.

